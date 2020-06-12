ВОЗ: небольшой рост заболеваемости COVID-19 после спада не свидетельствует о второй волне

"Прежде всего хотелось бы сказать, что сейчас мы все еще не можем справиться с первой волной, - отметил он, отвечая на вопрос журналистов о том, как подготовиться ко второй волне. - Некоторые страны в Европе, Юго-Восточной Азии и Северной Америке уже пережили пик инфекции и сейчас очень осторожно выходят из этой сложной ситуации. Некоторые вводили очень жесткие карантинные меры, некоторые смогли избежать этого. В некоторых странах, когда удалось установить контроль над распространением вируса, данные по заболеваемости были низкие. Потом цифры немного выросли, и это могло быть интерпретировано, как вторая волна. Но это не является второй волной".

ЖЕНЕВА, 12 июня. /ТАСС/. Небольшой рост заболеваемости коронавирусом после спада не является свидетельством второй волны. Об этом заявил в пятницу на брифинге директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

"Очень сложно сказать, каким образом поведет себя вирус, - подчеркнул эксперт. - Но очень важно продолжать принимать адекватные меры, чтобы заболевание не вернулось. Нужно найти баланс между полной самоизоляцией и восстановлением нормальной жизни и экономики. Это очень сложная проблема, это дилемма общественного здравоохранения, и подходить к решению этого вопроса каждое правительство должно с большой осторожностью. Какой-то панацеи, единого шаблона на глобальном уровне не существует. Страны сами должны найти такой баланс".

"Беспокойство вызывает тот факт, что многие страны сталкиваются со сложностями при выходе из самоизоляции и снятии карантинных мер, - продолжил Райан. - Наблюдается возврат заболевания, повышение числа инфицированных. И здесь нужно рассматривать различные альтернативы полной самоизоляции и строгим карантинным мерам. Важно идентифицировать, где происходит вспышка на локальном уровне, и принимать меры, которые не повлияют на все население страны".

"Об этом легко говорить, этого очень сложно достигнуть, - подытожил эксперт. - Но это единственный возможный вариант действий на последующие несколько месяцев. Хочется надеяться, что в ближайшее время мы разработаем эффективную вакцину. Но гарантий никто дать не может. Поэтому на данный момент нужно научиться сосуществовать с вирусом, контролировать его распространение, минимизировать экономические и социальные последствия. Это очень непростой вопрос, но нам необходимо добиться баланса".