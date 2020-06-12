Самая высокая башня мира окрасилась в российский триколор по случаю Дня России

КАИР, 12 июня. /ТАСС/. Самая высокая башня мира - Бурдж-Халифа в Дубае (ОАЭ) - окрасилась в пятницу в российский триколор по случаю Дня России. Таким образом эмиратцы поздравили граждан РФ с праздником.
"Сегодня мы освещаем Бурж-Халифу в честь Дня России, - говорится в официальном заявлении администрации башни в Twitter. - Мы желаем нашим друзьям в России счастья и радости".
نضيء #برج_خليفة اليوم احتفالاً بيوم روسيا. نتمنى لأصدقائنا في روسياً يوماً مليئاً بالسعادة والبهجة!— Burj Khalifa (@BurjKhalifa) June 12, 2020
Burj Khalifa lights up in honour of Russia Day. We wish our Russian community a celebratory day. pic.twitter.com/j6t0oaH6Km
День России является государственным праздником. 30 лет назад была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР.
Открытая в 2010 году Бурдж-Халифа достигает высоты 828 м и является самым высоким и самым многоэтажным зданием мира. В небоскребе 163 этажа.
Фасад башни регулярно украшают с помощью подсветки по случаю различных торжественных дат.