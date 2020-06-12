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Самая высокая башня мира окрасилась в российский триколор по случаю Дня России

Бурдж-Халифа регулярно украшается с помощью подсветки по случаю различных торжественных дат

КАИР, 12 июня. /ТАСС/. Самая высокая башня мира - Бурдж-Халифа в Дубае (ОАЭ) - окрасилась в пятницу в российский триколор по случаю Дня России. Таким образом эмиратцы поздравили граждан РФ с праздником.

"Сегодня мы освещаем Бурж-Халифу в честь Дня России, - говорится в официальном заявлении администрации башни в Twitter. - Мы желаем нашим друзьям в России счастья и радости".

День России является государственным праздником. 30 лет назад была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР.

Открытая в 2010 году Бурдж-Халифа достигает высоты 828 м и является самым высоким и самым многоэтажным зданием мира. В небоскребе 163 этажа.

Фасад башни регулярно украшают с помощью подсветки по случаю различных торжественных дат.

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