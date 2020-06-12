Самая высокая башня мира окрасилась в российский триколор по случаю Дня России

КАИР, 12 июня. /ТАСС/. Самая высокая башня мира - Бурдж-Халифа в Дубае (ОАЭ) - окрасилась в пятницу в российский триколор по случаю Дня России. Таким образом эмиратцы поздравили граждан РФ с праздником.

"Сегодня мы освещаем Бурж-Халифу в честь Дня России, - говорится в официальном заявлении администрации башни в Twitter. - Мы желаем нашим друзьям в России счастья и радости".