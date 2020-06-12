Консульский отдел посольства Белоруссии в РФ частично возобновляет работу с 15 июня

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Работа консульского отдела посольства Белоруссии в России частично возобновляется с 15 июня. Об этом говорится в сообщении белорусского диппредставительства в Twitter.

"С 15 июня 2020 года консульский отдел посольства частично возобновляет работу", - указано в сообщении.

В посольстве добавили, что белорусские граждане смогут обратиться в отдел по ряду вопросов, в том числе касающихся выдачи свидетельств на возвращение в Белоруссию, обмена и выдачи паспортов гражданина Белоруссии для постоянного проживания за рубежом и внутренних паспортов, выдачи справок, постановки на консульский учет и снятия с него.

В диппредставительстве также обратили внимание на то, что посетители будут допускаться в помещение консульского отдела исключительно в масках и перчатках.

Консульский отдел посольства Белоруссии в Москве и отделения посольства в Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Смоленске, Уфе, Хабаровске приостановили с 18 марта прием граждан по консульским вопросам в связи с мерами, принимаемыми в РФ для профилактики распространения коронавирусной инфекции.

С 9 июня в Москве отменены самоизоляция, график прогулок и пропуска для поездок в транспорте. Ношение в общественных местах масок и перчаток остается обязательным.