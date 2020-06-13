В Приморье отметили резкий рост числа заразившихся коронавирусом

ТАСС, 13 июня. Коронавирус подтвердился у 178 приморцев за последние два дня. Резкое увеличение числа заразившихся медики связывают с активностью людей на улицах, сообщает в субботу пресс-служба правительства региона.

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"178 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в Приморье за 12 и 13 июня. Скачок количества заразившихся связан с активностью людей на улицах, посещением побережий. Более тысячи человек сейчас находятся на лечении. 33 пациента - в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Ранее в правительстве региона ТАСС сообщали, что в предыдущие дни ежесуточное количество зараженных не превышало 70 человек.

В Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности, предусматривающий обязательное соблюдение масочного режима и социальной дистанции при посещении общественных мест.

Режим полной самоизоляции введен в Приморье 1 апреля. Всего с начала эпидемии коронавирус выявили у 2787 жителей края, 1662 выздоровели, 26 пациентов умерли.