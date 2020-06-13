В Ленобласти с 15 июня снимут запрет на посещение лесов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Запрет на посещение лесов в Ленинградской области, введенный с 1 мая для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, снимут в понедельник, 15 июня, сообщила в субботу пресс-служба регионального правительства.

"В Ленинградской области с 15 июня снимается запрет на посещение лесов", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что региональному комитету по природным ресурсам поручено снять ограничения на доступ в лесные массивы. Власти региона при этом просят граждан соблюдать требования пожарной безопасности при походе в лес.

Ранее в региональном правительстве сообщили, что с 15 июня в области также снимается запрет на услуги каршеринга. При этом в Санкт-Петербурге запрет пока не снят. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко ранее сообщал, что ситуация с распространением коронавируса в регионе стабилизируется.

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, общее количество заразившихся коронавирусом на территории Ленинградской области составляет 3 501 человек, из них выздоровели 2 628. За последние сутки было зафиксировано 53 новых случая заражения, выздоровления - 50. Всего за период пандемии в регионе умерли 23 человека, зараженных коронавирусом. За последние сутки новых случаев смерти не зафиксировано.