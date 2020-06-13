Ограничения на границе России и Украины в Крыму продолжают действовать

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 июня. /ТАСС/. Российская сторона сохраняет все ограничения по выезду и въезду в страну на границе с Украиной на севере Крыма, сообщили в субботу в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

Кабинет министров Украины в ходе внеочередного заседания правительства 12 июня принял решение об открытии с 15 июня пунктов пропуска на границе с Крымом и в международных аэропортах страны для граждан государств, на территории которых не зарегистрировано значительного распространения коронавируса. Россия пока не снимала запрета на въезд в страну иностранцам.

"В этой связи Пограничное управление ФСБ России по Республике Крым разъясняет, что в Российской Федерации продолжают сохраняться ограничения по пересечению государственной границы, введенные распоряжениями правительства Российской Федерации от 16 марта 2020 года. Сроки окончания указанных ограничений в настоящее время не установлены", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что граждане РФ могут покинуть страну, если являются дипломатическими работниками МИД России или дипломатических представительств и консульских учреждений, официальных представительств РФ, водителями автомобилей международного сообщения, членами экипажей морских судов, членами семьи граждан, постоянно проживающих за пределами России, а также в связи со смертью близкого родственника, необходимостью лечения или к нуждающимся в уходе больным близким родственникам, с работой или учебой за рубежом или если постоянно проживают на территории другого государства.

Иностранцы могут въехать в страну по тем же основаниям. Кроме того, въезд разрешен для участников программы по переселению соотечественников и членов их семей, специалистам, участвующим в проведении наладки и технического обслуживания оборудования иностранного производства, высококвалифицированным специалистам в области физической культуры и спорта, жителям ЛНР и ДНР, гражданам Республики Белоруссия или сотрудникам белорусских компаний, принимающим участие в работах по обеспечению беспрерывного производственного процесса на промышленных объектах в РФ.

На граждан России, прибывающих из-за рубежа, ограничения не распространяются. "При этом обращаем внимание, что в каждом исключительном случае как гражданам Российской Федерации, так и иностранным гражданам, необходимо иметь документы, подтверждающие конкретную цель поездки", - добавили в ведомстве.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 7,6 млн человек, около 425 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 520 129 случаев заражения, выздоровел 274 641 человек, умерли 6 829. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.