Массовое восхождение на Эльбрус к 75-летию Победы планируют провести в августе

НАЛЬЧИК, 13 июня. /ТАСС/. Массовое восхождение на высшую точки Европы гору Эльбрус, посвященное 75-летию Победы в Великой Отечественной войне планируют провести в августе, сообщил ТАСС в субботу президент Федерации альпинизма России (ФАР) Алексей Слотюк.

Популярное мероприятие, в котором ежегодно принимают участие сотни альпинистов, ранее должно было состояться в июне, но было отменено из-за пандемии. В целом ФАР отменила либо перенесла около 20 запланированных мероприятий по всей стране.

"Массовое восхождение на Эльбрус, так называемая Эльбрусиада, должна была состояться в июне, потом перенесли на июль, сейчас, предварительно, на август. В связи с 75-летием Победы мы надеялись на массовое участие альпинистов", - рассказал Слотюк.

По его словам, в августе федерация также планирует провести Чемпионат России по скайраннингу в дисциплине "Вертикальный километр" (забег на гору с набором высоты 1 тыс. м) в районе Безенги (Кабардино-Балкария). На вторую половину лета и осень перенесены все чемпионаты по классическому альпинизму.

Федерация альпинизма России объединяет любителей 17 альпинистских дисциплин: в классическом альпинизме, в скайраннинге (скоростное восхождение, высотный бег), в ледолазании и ски-альпинизме.