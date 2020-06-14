Вывозной рейс из Хошимина забрал в Россию 395 россиян и граждан СНГ

ХАНОЙ, 14 июня. /Корр. ТАСС Юрий Денисович/. 395 граждан России и стран СНГ вылетели в воскресенье из южного вьетнамского города Хошимина вывозным рейсом в Москву, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону. Об этом ТАСС сообщил генеральный консул России в Хошимине Алексей Попов.

"Рейс "Аэрофлота" AFL 293 по маршруту Хошимин - Москва - Санкт-Петербург - Ростов-на-Дону забрал 392 российских гражданина, 2 гражданина Молдавии и одного гражданина Казахстана", - отметил генконсул. Он обратил внимание, что возвращение соотечественников на родину стало возможным благодаря эффективному взаимодействию, налаженному между генеральным консульством РФ в Хошимине, Минкомсвязи России и авиакомпанией "Аэрофлот".

Дипломат рассказал, что отправка рейса прошла в штатном режиме, но работа по организации его загрузки была очень напряженной из-за большого количества пассажиров. "Сотрудники генконсульства РФ в Хошимине уже с 4 часов утра находились в аэропорту и оказывали содействие российским гражданам в оформлении и в решении паспортно-визовых вопросов", - сообщил Попов.

По его словам, почти у 80% российских пассажиров оказались просрочены вьетнамские визы, поскольку из-за отмены авиасообщения они не смогли вернуться на родину после окончания туристических поездок в запланированные сроки. "Сотрудники генконсульства помогли им в урегулировании всех визовых вопросов без штрафных санкций", - сказал генконсул.

Сегодняшний рейс стал уже пятым рейсом, организованным российской стороной для вывоза из Вьетнама соотечественников, которые не имели возможности вернуться на родину после прекращения регулярного авиасообщения из-за пандемии COVID-19. В конце апреля были осуществлены два перелета из международного аэропорта Камрань в южной вьетнамской провинции Кханьхоа по маршруту Новосибирск - Иркутск, в начале мая состоялись рейсы Камрань - Владивосток, Камрань - Санкт-Петербург - Москва.