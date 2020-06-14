В клиниках Пекина на фоне новой вспышки коронавируса вводятся дополнительные меры помощи

ПЕКИН, 14 июня, /ТАСС/. Власти столицы КНР объявили об изменениях правил посещения городских клиник из-за новой вспышки коронавирусной инфекции. Об этом сообщил в воскресенье на брифинге представитель городского Комитета по вопросам гигиены и здравоохранения Гао Сяоцзюнь.

"В связи с ростом числа подтвержденных случаев заболевания пневмонией, вызываемой коронавирусом, [властями города] принято решение о введении дополнительных мер оказания амбулаторной и стационарной помощи гражданам с повышенной температурой тела", - информировал чиновник. По его словам, у всех лиц, обращающихся за медицинской помощью в связи с жалобами на высокую температуру, теперь будут браться анализы на наличие коронавируса, антител к нему, общий анализ крови, будет проводиться компьютерная томография.

Кроме того, по его словам, повышенное внимание будет обращаться на анамнез пациентов. Речь, в частности, идет о "сборе информации, касающейся поездок граждан в другие регионы страны, посещения торговых мест, в особенности рынков сельхозпродукции".

Как отметил представитель комитета, в самих медицинских учреждениях города также усиливается контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических правил. "От медучреждений требуется строгое соблюдение и выполнение государственных и городских правил защиты медицинского персонала <…>, чтобы свести к минимуму риск заражения работников", - отметил он. "В больницах, где проходят лечение инфицированные граждане, требуется регулярное проведение дезинфекции, обследование медперсонала и других лиц, имеющих контакты с пациентами", - подчеркнул чиновник.

С 13 июня на юге Пекина в районе Фэнтай введен в действие жесткий режим реагирования на чрезвычайные ситуации в связи с выявлением очага коронавирусной инфекции на крупнейшем городском сельскохозяйственном рынке "Синьфади". На утро воскресенья в китайской столице было выявлено 36 новых случаев коронавирусной инфекции, у одного человека болезнь протекает в бессимптомной форме. Общее число пациентов с коронавирусом, находящихся на лечении в медучреждениях города, составляет 43 человека.