Министра здравоохранения Казахстана госпитализировали с коронавирусом

НУР-СУЛТАН, 14 июня. /ТАСС/. Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов в воскресенье сообщил, что инфицирован новым коронавирусом и госпитализирован. Он стал первым министром в республике, у которого обнаружили COVID-19.

"Друзья, к сожалению, вынужден сообщить неприятную новость о том, что мой последний тест на коронавирус показал положительный результат. К сожалению, это не бессимптомная форма, поэтому я госпитализирован в инфекционный госпиталь", - написал Биртанов на своей странице в Facebook.

Он отметил, что риск заражения вирусом остается даже несмотря на соблюдение строгих санитарных мер, особенно для тех, кто не может работать удаленно. "В последние дни в ряде регионов наблюдается прирост заболевших, в том числе среди предпринимателей, работников предприятий, медиков, государственных служащих, работников СМИ. Многие наши граждане сейчас интенсивно работают для решения проблем, связанных с последствиями глобального кризиса и пандемии в Казахстане. Зачастую нам требуются личные встречи, выезды по регионам, поэтому мы более подвержены риску заражения COVID-19. Поэтому я настоятельно прошу всех казахстанцев соблюдать "личный карантин", - подчеркнул глава Минздрава.

Режим чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса продлился в Казахстане с 16 марта по 11 апреля, карантинные меры в различных регионах республики по-прежнему сохраняются. На сегодняшний день в республике зарегистрировали 14 238 инфицированных коронавирусом. В процентном соотношении к численности населения Казахстана (18,6 млн человек) количество случаев инфицирования составляет 0,07%. Общее число выздоровевших достигло 9 056, умерли 73 человека.