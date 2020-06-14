В Пекине выявлено еще восемь случаев заражения коронавирусом

ПЕКИН, 14 июня. /ТАСС/. Еще восемь случаев заражения коронавирусной инфекцией, связанных с рынком сельскохозяйственной продукции "Синьфади", зафиксировано в столице Китая. Об этом в воскресенье в ходе пресс-конференции заявила заместитель главы Пекинского центра по контролю и профилактике заболеваний Пан Синхо.

"В течение 14 июня было выявлено еще восемь случаев заражения коронавирусом. Все они связаны с рынком "Синьфади", - заявила чиновник.

Таким образом общее число зараженных в течение последних суток в Пекине достигло 44 человек. Всего на лечении в медучреждениях китайской столицы находится 52 пациента с коронавирусной инфекцией.

С 13 июня на юге Пекина в районе Фэнтай введен в действие жесткий режим реагирования на чрезвычайные ситуации в связи с выявлением очага коронавирусной инфекции на крупнейшем городском сельскохозяйственном рынке "Синьфади".