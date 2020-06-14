Премьер Казахстана находится на самоизоляции после заражения коронавирусом главы Минздрава

НУР-СУЛТАН, 14 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин в связи с заражением коронавирусом главы Минздрава Елжана Биртанова находится на самоизоляции. Об этом сообщила в воскресенье руководитель пресс-службы премьера Зарина Нурланова.

"12 июня премьер-министр Аскар Мамин совершил рабочую поездку в Жамбылскую область, в которой его сопровождал министр здравоохранения Елжан Биртанов. В связи с положительным анализом на COVID-19 Биртанова премьер-министр прошел тестирование - результат отрицательный", - написала она на своей странице в Facebook. По ее словам, во время рабочей поездки министр здравоохранения был в респираторной маске. "Глава правительства Аскар Мамин в данный момент находится на самоизоляции, но продолжает работу по графику в режиме видеосвязи", - отметила Нурланова.

Ранее в воскресенье Биртанов сообщил на своей странице в Facebook, что инфицирован новым коронавирусом и госпитализирован.

Режим чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса продлился в Казахстане с 16 марта по 11 апреля, однако карантинные меры в различных регионах республики по-прежнему сохраняются.