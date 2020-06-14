Главный храм Вооруженных сил освятили в парке "Патриот" в день Всех Святых

КУБИНКА /Московская область/, 14 июня. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил собор Воскресения Христова в парке "Патриот в подмосковной Кубинке, имеющий статус главного храма Вооруженных сил РФ, 14 июня. В этот день Русская православная церковь (РПЦ) отмечает День Всех Святых.

"Как мне говорили люди, воевавшие на передовой в Великую Отечественную войну, как мне говорили разведчики, пересекавшие линию фронта и никогда не знавшие, вернутся они или нет: в окопах под снарядами атеистов нет. Как важно помнить эти слова не только в военное время, но во время мирное! <…> Но храм не может быть только памятником - он является свидетельством веры тех, кто его строил, и в нем содержится надежда на то, что будущие поколения подхватят духовную эстафету поколений предыдущих, сохранят Отечество от врагов внешних и внутренних, сохранят веру православную как духовную основу жизни народа", - сказал патриарх во время своей первой проповеди во вновь освященном соборе.

Четыре из пяти престолов верхнего храма были освящены в честь небесных покровителей видов и родов войск Вооруженных сил: покровителя Сухопутных войск святого благоверного князю Александра Невского, покровителя Военно-космических сил и Воздушно-десантных войск пророка Илии, покровителя Военно-морского флота апостола Андрея Первозванного и покровительницы Ракетных войск стратегического назначения великомученицы Варвары. Нижний храм собора был освящен в честь равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси. Центральный же престол освятили в честь главного христианского праздника: Воскресения Христова.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал первое освящение храма в ознаменование годовщины Победы в Великой Отечественной войне знаменательным событием для страны и Вооруженных сил. "Я абсолютно уверен, что все те, кто будет приходить сюда, будут вспоминать о прошлых подвигах и готовиться к будущим", - сказал он после церемонии.

Патриарх выразил особую благодарность за строительство собора министру обороны, президенту России Владимиру Путину, всем Вооруженным силам, строителям и оформлявшим храм художникам. Он преподнес Шойгу для служения во вновь освященном соборе икону Каплуновской Божией Матери, перед которой, по преданию, молился перед Полтавским сражением Петр Великий, и лично от себя передал храму икону Святой Троицы.

Патриаршее богослужение

"Было полноценное, настоящее, я бы сказал, традиционное, мощное, духоподъемное патриаршее богослужение с пением прекрасного хора, со всеми каноническими особенностями патриаршего служения. Особенное впечатление это произвело, конечно, на наших гостей: ветеранов войны, которые присутствовали сегодня, и на воинов всех степеней, всех рангов, которые также были представлены здесь в храме от министра обороны до простого рядового военнослужащего. Так и строился этот храм: не для людей избранных, а для всех, и не только для военных, а для всего нашего народа", - сказал ТАСС председатель Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации Русской православной церкви протоиерей Леонид Калинин, который возглавлял художественный совет по строительству храма.

Во время богослужения звучала патриаршая молитва о погибших на фронтах и в плену воинах, и всех погибших во время войны.

На церемонии освящения главного храма Вооруженных сил присутствовали также ветераны Великой Отечественной войны и солдаты, принимавшие участие в его строительстве.

Настоятель собора, председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Московского патриархата епископ Клинский Стефан (Привалов) сказал журналистам после церемонии, что верхний храм будет вмещать порядка 3,5 тыс. человек. Высота его звонницы составляет 75 м, диаметр барабана, на котором установлен центральный купол, - 19,45 м. Своды храма собраны из витражей с изображением орденов, которыми награждали за ратные подвиги в разные периоды российской истории, а образ Спаса Нерукотворного в центральном куполе храма - самое большое изображение лика Христа, выполненное в мозаике.