Швейцария открывает границы с ЕC в рамках очередного смягчения карантинных мер

Как сообщило правительство на своем сайте, государства Шенгенского соглашения с 15 июня исключены "из списка стран и регионов, представляющих риск" в связи с пандемией, и таким образом "снимаются все принятые ранее ограничения для людей, прибывающих в Швейцарию из Шенгенского пространства". В то же время в списке "рискованных" решено пока оставить страны ЕС, не входящие в Шенген (Болгария, Ирландия, Кипр, Румыния и Хорватия), а также Великобританию. На практике это означает, что обладателям паспортов этих государств и членам их семей разрешен въезд в Швейцарию, однако такого права лишены граждане других стран, которые проживают на их территории или находятся в них проездом.

С понедельника для жителей Швейцарии также отменяется запрет на шопинг-туризм в страны ЕС, ЕАСТ и Великобританию.

Первоначально швейцарское правительство планировало отменить с 15 июня ограничения на въезд на взаимной основе только для Австрии, Германии и Франции, учитывая их успехи в борьбе с пандемией, однако затем список был расширен в унисон с ЕС, ЕАСТ и Великобританией. В открытии границ заинтересована туристическая отрасль Швейцарии, несущая большие убытки. Ограничения на пересечение границы с входящим в ЕАСТ Лихтенштейном изначально не вводились ввиду тесных связей Швейцарии с этой страной.

По состоянию на 14 июня в Швейцарии было зарегистрировано в общей сложности 31 117 заразившихся коронавирусом, умерли 1677 человек. В стране на протяжении ряда недель сохраняется низкий уровень заболеваемости с приростом примерно в 20-30 новых случаев в день. В начале апреля ежедневно заражались более тысячи человек. С 27 апреля в стране осуществляется поэтапное смягчение карантинных мер. На данный момент большинство ограничений отменено, однако действует требование социальной дистанции между людьми в два метра и запрет на общественные мероприятия с более чем 300 участниками.