Тысячи верующих в Черногории возобновили антиправительственные шествия

БЕЛГРАД, 15 июня. /ТАСС/. Тысячи верующих в столице Черногории и в ряде других городов страны вышли на особые протестные молитвенные шествия-литии. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Черногорско-Приморской митрополии Сербской православной церкви (СПЦ).

"Спустя почти три месяца после прекращения шествий из-за эпидемии коронавируса сегодня вечером во многих городах снова прошли молебны и священные молитвенные шествия как вид протеста против несправедливости, олицетворенной дискриминационным законом о свободе вероисповедания. Митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий со священством после молебна в храме Воскресения Христова возглавил крестный ход по улицам Подгорицы, в котором приняли участие тысячи жителей Подгорицы", - говорится в сообщении.

После крестного хода к верующим обратился митрополит Амфилохий, который заявил, что "собрания верующих продолжатся, пока не будет отменен безбожный закон".

Молебны также прошли в Беране, Никшиче, Баре, Даниловграде, Будве, Которе, Биело-Поле, Плевле, Плужине. Шествия проходили таким образом, чтобы соблюдать санитарную дистанцию. В некоторых городах массовые шествия делили на несколько колонн, чтобы выполнить требования врачей по ограничению массовых собраний.

Прихожане Сербской православной церкви проводят в Черногории, Сербии и Республике Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) массовые акции в знак протеста против притеснения СПЦ в Черногории, где в ночь на 27 декабря 2019 года парламент принял закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин". В поддержку закона проголосовали 45 депутатов из 45 присутствовавших, документ рассматривался после задержания полицией всех депутатов от оппозиции. 28 декабря закон подписал президент Черногории Мило Джуканович.

Президент обвиняет СПЦ в попытке сохранить религиозную монополию в стране. Он заявил, что будет добиваться автокефалии для "черногорской церкви" по примеру Украины. В рамках создания новой церкви кабинет министров Черногории и провел через парламент закон о свободе вероисповедания, предусматривающий изъятие церковной собственности у СПЦ. Речь идет о более чем 650 святынях, включая известный в православном мире монастырь Острог.