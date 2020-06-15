На Сахалине организуют туристический маршрут на самую высокую гору острова

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 июня. /ТАСС/. Власти Тымовского городского округа (центральная часть Сахалина) намерены летом этого года организовать на Сахалине туристический маршрут на гору Лопатина. Об этом сообщил в понедельник ТАСС мэр муниципалитета Сергей Лазарев.

"Начало реализации проекта по созданию туристического маршрута на гору Лопатина запланировано на июнь", - сказал он.

По словам Лазарева, проект маршрута уже разработан, и получил положительное заключение государственной экспертизы.

Гора Лопатина - самая высокая точка на Сахалине, ее высота составляет 1 609 м над уровнем моря. Названа в память русского геолога и географа, исследователя Сибири и Дальнего Востока Иннокентия Лопатина.

Эта гора - одно из популярнейших мест у туристов, любящих летние и зимние экстремальные виды спорта. Во время подъема на нее можно увидеть Охотское море, Тымь-Поронайскую долину и отроги Западно-Сахалинских гор.