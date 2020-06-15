В Приамурье отменили двухнедельный карантин для приезжих из других регионов

ТАСС, 15 июня. Власти Амурской области отменили карантин для приезжающий из других регионов РФ, который действовал с апреля. Об этом сообщается в понедельник на сайте регионального правительства.

"Было принято решение о внесении ряда изменений в распоряжение губернатора Приамурья №10-р. Обновленный документ отменяет обязательный режим самоизоляции на 14 дней для лиц, прибывающих из других регионов России", - говорится в сообщении.

Самоизоляцию сохранили для людей, прибывающих из-за рубежа, а также для жителей старше 65 лет и с заболеваниями. "Режим 14-дневного карантина также сохранится для вахтовых рабочих, прибывающих в Приамурье", - уточняется в сообщении.

С начала пандемии в Амурской области выявлено более 1 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекции, 359 человек выздоровели, 6 умерли.

По данным стопкоронавирус.рф, в регионе людям частично разрешены занятия спортом на улице, возобновлена работа непродовольственных магазинов при определенных условиях, парикмахерских, кафе и ресторанов, открыты парки и скверы. В области действует масочный режим.