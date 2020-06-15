Власти Пекина ввели запрет на въезд в 10 жилых комплексов из-за коронавируса

ПЕКИН, 15 июня. /ТАСС/. Власти столицы Китая в понедельник ввели запрет на посещение территории 10 жилых комплексов в районе Хайдянь на западе города в связи с распространением нового коронавируса. Об этом сообщил официальный представитель пекинского комитета по вопросам гигиены и здравоохранения Гао Сяоцзюнь.

"В связи с распространением коронавируса с 15 июня введен особый режим с запретом на въезд и выезд из 10 жилых комплексов, прилегающих к рынку "Юйцюаньдун", - заявил он на брифинге. На этом рынке недавно были выявлены новые случаи заражения.

Гао Сяоцзюнь уточнил, что все, кто находится на территории соответствующих жилых зон, помещены на карантин. Он заверил общественность, что правительство проверит на коронавирус каждого, кто недавно посещал столичные рынки, где были обнаружены заразившиеся.

Вспышка коронавирусной инфекции на крупнейшем пекинском оптовом рынке "Синьфади" в южном районе Фэнтай была выявлена на прошлой неделе. Большинство заразившихся - работники торговых точек, их родственники и близкие. Администрация города также была вынуждена временно закрыть несколько других важных коммерческих объектов, в том числе на западе столицы, поскольку они оказались в зоне повышенного риска. В связи с этим в отдельных районах Пекина введены усиленные меры контроля.

Согласно статистике, в медицинских учреждениях столицы КНР находятся 80 инфицированных коронавирусом. За все время пандемии в городе было зарегистрировано 673 заразившихся, из них 584 выздоровели, девять умерли.