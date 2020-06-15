Под Мурманском начался демонтаж обрушившегося железнодорожного моста

МУРМАНСК, 15 июня. /ТАСС/. Специалисты приступили к демонтажу обрушившегося под Мурманском железнодорожного моста, из-за которого прервано железнодорожное сообщение с Мурманском. Об этом сообщил в понедельник заместитель губернатора Мурманской области Юрий Сердечкин на оперативном совещании в правительстве региона.

"Начался демонтаж элементов моста. Демонтаж центральных пролетов пока запрещен транспортной прокуратурой в связи с тем, что проходят определенные следственные действия", - сказал Сердечкин.

Он добавил, что одновременно продолжается строительство альтернативной железнодорожной ветки в 5,7 км, которая пройдет через центр города Кола. "Что касается объездной ветки строительства нового участка железнодорожного пути, оно ведется круглосуточно, на строящемся участке задействовано 190 единиц техники и порядка 600 человек живой силы. Установленный предельный срок всех работ не сдвигается, это 23 июня, отставания от плана работ у нас нет, по отдельным участкам работы завершим раньше запланированных сроков", - пояснил заместитель губернатора.

По словам Сердечкина, на утро понедельника уже уложено более 80% железнодорожного полотна, осталось уложить всего 1 км, буро-взрывные работы завершатся в понедельник.

В правительстве уточнили, что поезда по временной схеме будут идти через центр города Кола, по этой причине с целью создания более комфортных условий для граждан планируется обеспечить укладку бесстыкового пути, а также установить стеклопакеты в примыкающих к железной дороге домах, что обеспечит существенное снижение шума от движения поездов. Кроме того, в городе установят интеллектуальную систему организации движения и синхронизации работы светофоров, необходимые ограждения и сохранят организованные пешеходные переходы через железнодорожные пути.

Железнодорожный мост в Кольском районе под Мурманском обрушился 1 июня при проведении ремонтных работ, одна из опор была смещена и деформирована. В результате железнодорожное сообщение с Мурманском прервалось. Компания РЖД ввела запрет на погрузку в составы, которые должны направляться в Мурманский транспортный узел, пассажирские поезда ходят до станции Выходной, а до Мурманска людей доставляют автобусами. К восстановлению железнодорожного сообщения по поручению президента России Владимира Путина подключили железнодорожные войска Министерства обороны России. Движение поездов до Мурманска планируется восстановить к 23 июня, аварийный мост, который был введен в эксплуатацию в 1930 году, а реконструирован в 2014-м, планируют отстроить к октябрю.