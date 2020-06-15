В Ульяновской области с 15 июня отменяется режим самоизоляции

УЛЬЯНОВСК, 15 июня. /ТАСС/. Режим обязательной самоизоляции для всех жителей Ульяновской области отменяется с 15 июня, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

До 15 июня обязательная самоизоляция сохранялась для людей пожилого возраста и лиц с хроническими заболеваниями. Режим обязательной самоизоляции для остальных жителей Ульяновской области был отменен с 16 мая.

"С 15 июня самоизоляция для всех жителей носит рекомендательный характер. При этом граждане обязаны соблюдать социальную дистанцию, использовать маски и перчатки в местах массового скопления людей, а соответствующие службы жестко это контролировать", - цитирует губернатора региона Сергея Морозова пресс-служба.

При этом, по его словам, работодатели обязаны проводить дезинфекцию и обеззараживание территории предприятий. Управляющие компании должны обрабатывать места общего пользования многоквартирных домов. Перед главами администраций муниципальных образований поставлена задача по дезинфекции открытых пространств населенных пунктов и мест общего пользования.

По последним данным оперативного штаба по ситуации с коронавирусом в регионе, в Ульяновской области подтверждено 4 048 случаев заражения инфекцией, из них выздоровели 1 295 человек. По информации ресурса стопкоронавирус.рф, в регионе умерли 20 пациентов с подтвержденным коронавирусом.