В Бурятии началось досрочное голосование по поправкам в Конституцию России

УЛАН-УДЭ, 15 июня. /ТАСС/. Досрочное голосование по поправкам в Конституцию РФ началось в девяти отдаленных районах Бурятии, сообщил в понедельник журналистам председатель избирательной комиссии республики Дмитрий Ивайловский.

"С сегодняшнего дня в республике начинается голосование в труднодоступных и отдаленных местностях. Там сформированы избирательные комиссии и наблюдатели. Итоги голосования будут подводиться в день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, а данные о количестве проголосовавших в ежедневном режиме будут подводится с 15 июня", - сообщил Ивайловский.

Он отметил, что каждому гражданину, пришедшему на избирательный участок, голосующему вне помещения или на дому, будут предоставляться средства индивидуальной защиты (СИЗ). Во все отдаленные районы СИЗ доставлены, подчеркнул председатель регионального Избиркома, включая Муйский, Баунтовский эвенкийский, Окинский, Тункинский районы.

Всего в республике будет открыто более 800 избирательных участков, в том числе временные в медицинских учреждениях и обсерваторах. Избирком Бурятии завершает подготовку к общероссийскому голосованию. "На сегодняшний день средствами индивидуальной защиты для голосующих полностью обеспечены все территориальные избирательные участки республики, - сказал Ивайловский. - Также заканчивается формирование медицинских бригад, которые будут работать на избирательных участках, а также членов комиссий и наблюдателей на временных участковых избирательных участках в учреждениях здравоохранения и обсерваторах".

В начале июня президент России Владимир Путин поддержал предложение о проведении 1 июля общероссийского голосования по поправке в Конституцию РФ. ЦИК предусмотрел проведение голосования не только в этот день, но и в течение шести дней до установленной даты "для рассредоточения граждан во времени и минимизации их контактов". По закону жители труднодоступных районов могут досрочно принять участие в голосовании, это разрешено сделать в течение 20 дней до официальной даты голосования, то есть с 10 июня.