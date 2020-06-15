В Курской области выплатят по 3 тыс. рублей семьям с детьми в возрасте 16-17 лет

КУРСК, 15 июня. /ТАСС/. Семьи в Курской области, воспитывающие подростков в возрасте 16-17 лет и не попавшие ранее под различные материальные выплаты на период пандемии, получат пособие в размере 3 тыс. руб. из бюджета региона, сообщил в понедельник на оперативном заседании администрации области губернатор региона Роман Старовойт.

Президент РФ Владимир Путин на совещании 11 мая озвучил новые меры поддержки семьям с детьми. С 1 июня семьям с детьми полагается разовая выплата в размере 10 тыс. руб. на каждого ребенка с трех лет до наступления 16-летнего возраста. Также глава государства распорядился установить для всех российских семей с детьми в возрасте до трех лет дополнительные выплаты в 5 тыс. руб. в месяц на каждого ребенка.

"У нас не попали под выплаты ни на федеральном уровне, ни пока на региональном уровне дети, имеющие возраст 16-17 лет. Сегодня примем решение о поддержке этой категории за счет средств регионального бюджета", - сказал Старовойт, отметив, что для этих целей сократят ряд других расходов областного бюджета.

Всего в Курской области проживает порядка 20 тыс. детей, попадающих под единовременную выплату в размере 3 тыс. рублей. Как отметили в администрации региона, выплаты начнут поступать семьям в начале июля.

К 15 мая в Курской области выявили 4 058 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 2 172 человека выздоровели, 22 пациента с подтвержденным коронавирусом умерли.