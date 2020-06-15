{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Туристы из Германии стали первыми, кому разрешили посетить Балеарские острова

По данным газеты La Vanguardia, 15 июня на остров Мальорка прибудут около 400 немцев, это первые иностранные туристы, которые посетят Испанию, после того как в середине марта в стране был введен режим повышенной готовности для сдерживания распространения коронавируса

МАДРИД, 15 июня. /ТАСС/. Туристы из Германии станут первыми, кто сможет посетить испанские Балеарские острова в рамках стартовавшей в понедельник пилотной программы по открытию безопасных туристических коридоров. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в региональном отделении Государственного управления аэропортов (AENA).

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Сначала прибудет рейс из Дюссельдорфа, а потом - из Франкфурта", - отметили в пресс-службе ведомства. В Twitter AENA уточняет, что аэропорты "готовы к тому, чтобы принять пассажиров по безопасному туристическому коридору между Германией и Балеарскими островами". По данным газеты La Vanguardia, в течение дня на остров Мальорка прибудут около 400 немцев. Это первые иностранные туристы, которые посетят Испанию, после того как в середине марта в стране был введен режим повышенной готовности для сдерживания распространения нового коронавируса.

Согласно пилотной программе властей Испании, с 15 июня туристы из стран ЕС смогут посещать Балеарские острова, но при соблюдении определенных условий. Так, иностранец должен проживать в том же государстве, где расположен аэропорт, из которого он вылетает в Испанию, а показатель распространения инфекции там должен соответствовать балеарскому - менее девяти случаев на 100 тыс. жителей в течение семи дней подряд.

Туристам, прибывающим на острова, не придется оставаться на двухнедельном карантине. После приземления у иностранцев будут изменять температуру, им также придется заполнять специальную форму, где необходимо указать сведения о состоянии здоровья и контактную информацию.

Испания является одним из наиболее пострадавших в мире государств из-за пандемии. С начала распространения инфекции в королевстве выявлены около 244 тыс. случаев заражения коронавирусом, свыше 27,1 тыс. пациентов умерли.

Режим повышенной готовности в Испании был введен в середине марта. Эта мера позволила ограничить передвижение населения. Действие режима завершится 21 июня. Ожидается, что с этого момента испанцы смогут свободно передвигаться по стране. Кроме того, правительство решило открыть границы с другими странами Шенгенской зоны с 21 июня. Исключение сделано для Португалии, с которой Испания откроет границы лишь 1 июля.

Теги
ГерманияИспания
Пандемия коронавируса нового типа
Эксперт: вероятность полного исчезновения коронавируса после появления вакцины очень мала
Руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова опасается, что несоблюдение рекомендованных защитных мер тоже может привести к всплеску заболеваемости
Читать полностью