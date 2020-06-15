Туристы из Германии стали первыми, кому разрешили посетить Балеарские острова

МАДРИД, 15 июня. /ТАСС/. Туристы из Германии станут первыми, кто сможет посетить испанские Балеарские острова в рамках стартовавшей в понедельник пилотной программы по открытию безопасных туристических коридоров. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в региональном отделении Государственного управления аэропортов (AENA).

"Сначала прибудет рейс из Дюссельдорфа, а потом - из Франкфурта", - отметили в пресс-службе ведомства. В Twitter AENA уточняет, что аэропорты "готовы к тому, чтобы принять пассажиров по безопасному туристическому коридору между Германией и Балеарскими островами". По данным газеты La Vanguardia, в течение дня на остров Мальорка прибудут около 400 немцев. Это первые иностранные туристы, которые посетят Испанию, после того как в середине марта в стране был введен режим повышенной готовности для сдерживания распространения нового коронавируса.

Согласно пилотной программе властей Испании, с 15 июня туристы из стран ЕС смогут посещать Балеарские острова, но при соблюдении определенных условий. Так, иностранец должен проживать в том же государстве, где расположен аэропорт, из которого он вылетает в Испанию, а показатель распространения инфекции там должен соответствовать балеарскому - менее девяти случаев на 100 тыс. жителей в течение семи дней подряд.

Туристам, прибывающим на острова, не придется оставаться на двухнедельном карантине. После приземления у иностранцев будут изменять температуру, им также придется заполнять специальную форму, где необходимо указать сведения о состоянии здоровья и контактную информацию.

Испания является одним из наиболее пострадавших в мире государств из-за пандемии. С начала распространения инфекции в королевстве выявлены около 244 тыс. случаев заражения коронавирусом, свыше 27,1 тыс. пациентов умерли.

Режим повышенной готовности в Испании был введен в середине марта. Эта мера позволила ограничить передвижение населения. Действие режима завершится 21 июня. Ожидается, что с этого момента испанцы смогут свободно передвигаться по стране. Кроме того, правительство решило открыть границы с другими странами Шенгенской зоны с 21 июня. Исключение сделано для Португалии, с которой Испания откроет границы лишь 1 июля.