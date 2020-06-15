Мишустин заявил, что тестирование на коронавирус продолжат, несмотря на улучшение ситуации

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Количество тестов на коронавирус в России продолжит расти, несмотря на улучшение ситуации. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением этой инфекции. По его словам, "даже в условиях смягчения режима ограничений в ряде регионов, все меры профилактики необходимо по-прежнему соблюдать", чтобы не пострадало здоровье граждан.

"В свою очередь мы будем наращивать количество проведенных тестов с каждой неделей", - сказал премьер.

Каждый регион сможет рассчитывать на оперативную помощь медиков из других субъектов РФ в случае осложнения ситуации с коронавирусом.