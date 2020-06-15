Посол РФ вручил посвященную 75-летию Победы медаль участнику французского Сопротивления

ГАВР, 15 июня. /ТАСС/. Посол России во Франции Алексей Мешков вручил медаль, посвященную 75-летию Победы, русскому участнику французского Сопротивления, передает корреспондент ТАСС. Церемония прошла в пригороде Гавра городе Ганвилле.

"Указом президента Российской Федерации Лопатинский Игорь Александрович награжден юбилейной медалью "75 лет Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 года", - отметил Мешков. - Мне выпала честь от имени президента Российской Федерации сегодня, 15 июня, вручить эту медаль. Мы не забудем этот день, потому что для нас, всех собравшихся здесь, это большое удовольствие. Мы помним, гордимся, любим каждого из наших ветеранов. Мы очень рады, что вы сейчас здесь в добром здравии".

"Такие люди, как вы, - связующее звено российско-французских отношений. Не в простое время ваш отец покинул Россию, но, слава Богу, сегодня Россия открыта для всех россиян, всех французских граждан", - подчеркнул посол.

"Мне было очень приятно - вы видите, я даже не смог сдержать слез, когда мне вручили медаль, - рассказал Лопатинский. - Для меня это что-то особое". По словам ветерана, отец которого был белым офицером и эмигрировал из России в 20-е годы прошлого века, для его семьи никогда не стоял вопрос, на чьей стороне воевать. "Немцы напали на Советский Союз, значит, на Россию, надо воевать за Россию", - вспоминает он те события.

"Сын белого офицера, когда угроза нависла над Родиной, он, не задумываясь, стал, как он сказал, советским мальчиком-партизаном", - добавил Мешков.

Особый регион

Посол также напомнил, что Лопатинский уже в послевоенные годы во время работы в Гавре обслуживал советский флот. В связи с этим он отметил особую роль, которую играет Гавр в российско-французских отношениях.

"Сейчас отношения с Гавром у нас переходят в новую стадию, это уже не только флот, но Гавр активно сотрудничает и с Санкт-Петербургом, и с Тольятти, - пояснил он. - Год назад здесь проходила встреча наших премьер-министров. Было принято много решений, одно из решений - это проведение российско-французского года межрегионального сотрудничества. Я уверен, что и Гавр, и весь регион примет активное участие в этом".

Семья белого офицера

Отец Лопатинского Александр в 1942 году устроился работать к немцам водителем санитарной машины в районе Сен-Мало - на севере, где находились два лагеря советских военнопленных, он помогал им бежать и переправляться в Париж.

Крестный отец и старший брат Игоря также были связаны с отрядом Сопротивления. Лопатинскому дали ответственное поручение - он провожал пленных, временно проживавших в квартире его семьи на юге Парижа, на север, в район Монмартра, где передавал информацию партизанскому связному.

После войны отца Лопатинского арестовали по подозрению в сотрудничестве с гестапо, однако один из советских офицеров, которому помогла семья, оформил справку о том, что Александр Лопатинский был партизаном и помогал советским пленным. Именно этот документ оправдал Александра на судебном процессе, и тот вернулся домой.