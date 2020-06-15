На новые поезда в Крым за первые пять дней продаж выкупили более 15 тыс. билетов

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июня. /ТАСС/. Пассажиры выкупили более 15 тыс. билетов за первые пять дней продаж по новым направлениям на поезда в Симферополь и Евпаторию. Об этом сообщила пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".

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Сообщение между Екатеринбургом и полуостровом откроется 30 июня, первый поезд в Евпаторию отправится из Санкт-Петербурга 1 июля. В этот же день стартует железнодорожный состав, который свяжет Кисловодск с Симферополем.

"На поезда "Таврия" по новым направлениям в Симферополь из Екатеринбурга и Кисловодска, а также из Санкт-Петербурга в Евпаторию и обратно реализовано более 15 тысяч билетов за первые 5 дней продаж", - говорится в сообщении.

Отмечается, что большую часть билетов (63%) пассажиры приобрели онлайн - на сайте перевозчика и в приложении, 37% - в железнодорожных кассах. "В числе самых активных покупателей - жители Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Волгограда, Самары, Казани, Саратова. Наиболее востребованный маршрут из числа новых на сегодня Санкт-Петербург - Евпатория", - уточнили в пресс-службе.

С декабря 2019 года открыто постоянное железнодорожное пассажирское сообщение с Крымом на двух маршрутах: Москва - Симферополь и Санкт-Петербург - Севастополь. Двухэтажные "Таврии" из Москвы с вагонами купе и СВ следуют в Крым ежедневно с Казанского вокзала. Поезда из Санкт-Петербурга с плацкартными и купейными вагонами ежедневно отправляются с Московского вокзала. С конца мая глубина продажи билетов на курсирующие поезда увеличена до 90 суток.