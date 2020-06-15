Путин отметил важность оценки гражданами и бизнесом эффективности мер поддержки

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил принципиальную значимость оценки гражданами и бизнесом эффективности мер поддержки в условиях пандемии коронавируса.

"Принципиально значимо не только то, насколько четко исполняются поручения и соблюдаются все сроки на уровне правительства и ведомств, принимаются нормативные акты, перечисляются деньги в регионы. Это, безусловно, очень важно, но все же это технические, внутренние управленческие вопросы. Главное - это результат, то, насколько ощутима и своевременна поддержка конкретных граждан, семей и предприятий, как они сами оценивают эффективность таких мер", - заявил Путин на совещании по поддержке экономики и социальной сферы.

Он отметил, что в совещании в понедельник принимают участие не только чиновники, но и те граждане, которые стали получателями этих мер поддержки. "С учетом их рассказов, жизненных ситуаций посмотрим и удачные решения, которые нужно использовать и развивать в нашей работе дальше, и проблемы, на которые следует обратить особое внимание", - добавил Путин.