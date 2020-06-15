Путин: властям России в борьбе с пандемией в целом удалось действовать на опережение

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Властям России в борьбе с коронавирусом и последствиями пандемии в целом удалось действовать на опережение. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по поддержке экономики и социальной сферы.

По его словам, когда принимались самые первые шаги по борьбе с пандемией, было ясно, "что вынужденные ограничения, как и во всем мире, неизбежно скажутся на деловой активности, экономике, бизнесе, а значит, на доходах и благополучии людей". "Поэтому нужно было решать две задачи: защитить безопасность людей и сработать на опережение. В целом нам это удается сделать", - сказал он.

Кроме того, по словам главы государства, было необходимо "сбить развитие эпидемии и минимизировать, сгладить ее негативные социальные и экономические последствия". "Логика наших действий была в том, чтобы в первую очередь поддержать граждан, особенно семьи с детьми, обеспечить занятость, помочь предпринимателям сохранить трудовые коллективы. Все пакеты мер принимались обоснованно и последовательно, с учетом развития ситуации", - указал Путин.

Президент также отметил, что объемы и время предоставления поддержки рассчитывались так, "чтобы это было максимально эффективно, чтобы помощь поступала тем, кто в ней особенно нуждается". "Такой подход исключал любой популизм, действовал принцип адресности, учета конкретных жизненных ситуаций", - заявил Путин.