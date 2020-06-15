Роспись главного храма МЧС планируют завершить к 1 июля

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Роспись главного храма Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) России в честь Смоленской иконы Божией Матери в районе Фили-Давыдково будет завершена к 1 июля. Храм планируется освятить до конца года, сообщает в понедельник пресс-служба депутата Госдумы, куратора программы по строительству православных храмов в Москве Владимира Ресина.

"[Храм] будет сдан в эксплуатацию уже в октябре текущего года, <...> полностью закончить роспись главного храма МЧС планируют к 1 июля. <...> Для верхнего храма изготавливается постоянный иконостас, позолоченный, резной, пишутся иконы. Храм строится по индивидуальному проекту - вместимостью на 500 прихожан верхний храм и нижний храм в честь Боголюбской иконы Божией Матери вместимостью 300 человек. До конца 2020 года храмовый комплекс будет полностью готов и освящен", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как отмечается в сообщении, в настоящее время в храме ведется работа над системами постоянного теплоснабжения, которую планируется завершить в августе. Ранее Владимир Ресин заявил, что работы по строительству храмов в Москве пойдут в усиленном режиме после снятия ограничений.