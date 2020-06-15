В Волгоградской области режим самоизоляции продлен до 23 июня

ВОЛГОГРАД, 15 июня. /ТАСС/. Режим самоизоляции в Волгоградской области продлен до 23 июня из-за ситуации с новой коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба региона.

Режим самоизоляции действует в Волгоградской области с 1 апреля, затем он продлевался, в последний раз - до 16 июня включительно.

"Учитывая рекомендации главного государственного санитарного врача по Волгоградской области, оперативным штабом принято решение о продлении режима повышенного уровня функционирования органов власти и режима самоизоляции на территории Волгоградской области до 23 июня. Вместе с тем предполагаем, что с 23 июня на территории области ограничения, связанные с режимом самоизоляции, в значительной части будут отменены. При этом необходимо будет продолжать соблюдать санитарно-эпидемиологические требования на предприятиях и в организациях, использовать средства защиты органов дыхания в общественных местах и в общественном транспорте, соблюдать социальную дистанцию и все санитарно-гигиенические меры", - приводятся в сообщении оперштаба слова губернатора Андрея Бочарова.

По данным оперштаба, санитарно-эпидемиологическая ситуация на территории волгоградского региона остается стабильной. По информации регионального Управления Роспотребнадзора, коэффициент распространения инфекции сохраняется на уровне ниже единицы, уровень летальности ниже, чем в среднем по стране, сохраняется высокий уровень свободного коечного фонда. Кроме того, регион значительно нарастил объемы тестирования - за последнее время проведено более 140 тысяч исследований.