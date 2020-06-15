ТАСС, 15 июня. Власти Новгородской области отменили режим самоизоляции для граждан, введенный ранее из-за угрозы распространения коронавируса. Изменения в соответствующий указ внес губернатор Андрей Никитин, говорится в распространенном сообщении пресс-службы регионального правительства.

"Губернатор Андрей Никитин внес изменения в указ "О введении режима повышенной готовности", снимающие часть ранее введенных ограничений. Так, в частности, в Новгородской области снимается режим самоизоляции. Отменяется обязательная двухнедельная изоляция граждан, приехавших с территории других регионов страны. При этом всем гражданам в возрасте старше 65 лет новым указом рекомендовано воздержаться от посещения общественных мест", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, указом также сняты дополнительные ограничения, ранее введенные на территории Чудовского и Маловишерского муниципальных районов. "С момента вступления указа в силу в них также разрешается осуществление деятельности организаций розничной торговли непродовольственными товарами на объектах, имеющих отдельный вход с улицы", - уточняется в сообщении.

Также указом предусмотрено, что при размещении в гостиницах, пансионатах, домах отдыха, базах отдыха, хостелах, гостевых домах и санаториях прибывшие граждане обязаны предоставить документ, подтверждающий отсутствие коронавирусной инфекции. Эта справка должна быть выдана по результатам анализов, сданных не ранее чем за пять суток до дня размещения.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции, на данный момент в Новгородской области зафиксировано 2 063 случая заражения, умерли 14 пациентов. Выздоровели 649 человек.