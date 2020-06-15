Врио главы Пермского края презентовал манифест, направленный на развитие региона

ПЕРМЬ, 15 июня. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Дмитрий Махонин презентовал представителям профсоюзных, политических, социально ориентированных, творческих, гуманитарных и других организаций и движений манифест об общественном согласии и совместных действиях. Документ, который могут подписать жители края, направлен на разработку способов развития региона, сказал он в ходе презентации.

"Сейчас важно планировать на десятилетия вперед. Для этого необходимо консолидировать усилия. Основная наша задача - создать условия, чтобы жители Пермского края жили в благополучном и процветающем регионе, гордились своей историей и уверенно смотрели в будущее. Общественное согласие - это фундамент развития Пермского края и залог общественно-социальной стабильности. Главная опора в этом вопросе - консолидация участников всех процессов: политических партий, социальных и общественных объединений, органов местного самоуправления. Поэтому к участию приглашаются все", - сказал он, заверив, что манифест поможет наладить связь между обществом и властью.

Согласно презентации, опубликованной на сайте краевого правительства, основными целями манифеста являются победа над коронавирусом и выход из самоизоляции, ликвидация последствий пандемии для экономики края, повышение благосостояния жителей и создание условий для полноценного развития личности, рост экономического, промышленного, научного, образовательного и культурного потенциалов региона. Все, кто подпишется под документом, смогут предложить свои варианты их достижения, а также организовать механизм взаимодействия власти и общества.

Руководитель Общественной палаты Пермского края (ОППК) Дмитрий Красильников сообщил, что ОППК готова организовать на своей площадке обсуждение основных идей манифеста, создать экспертные группы по экономике, инфраструктуре, социальному развитию, пространственному развитию региона.

По словам председателя Пермского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Романа Водянова, идея объединить власть и общество для достижения общей цели является своевременной. "Коронавирус показал, что, объединившись, у нас получается сделать больше, чем по отдельности. Сейчас перед нами стоят более сложные задачи - по восстановлению после пандемии", - считает Водянов.

Ранее Махонин объявил о намерении создать в Перми на базе Научно-образовательного центра "Центр управления будущим", который займется формированием стратегии развития региона на 10 лет вперед.