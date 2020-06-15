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В Волгограде военный парад 24 июня пройдет без зрителей

Ранее в регионе был продлен режим самоизоляции

ВОЛГОГРАД, 15 июня. /ТАСС/. Военный парад и концерт оркестра Юрия Башмета пройдут 24 июня в Волгограде без зрителей, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Волгоградской области.

"Военный парад состоится 24 июня с минимальным количеством гостей, зрителей не будет. Концерт оркестра Башмета на Мамаевом кургане состоится без зрителей. Прямую трансляцию и парада, и концерта будут вести телеканалы "Россия" и "Волгоград-24", - сказал представитель областной администрации.

Ранее в понедельник губернатор региона Андрей Бочаров, возглавляющий оперативный штаб, сообщил, что режим самоизоляции в Волгоградской области продлен до 23 июня.

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