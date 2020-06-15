Пекин объявил средний уровень эпидемиологической угрозы в 22 уличных комитетах города

ПЕКИН, 15 июня. /ТАСС/. Власти Пекина признали 22 уличных комитета (административно-территориальная единица города) зонами среднего уровня эпидемиологической угрозы из-за локальной вспышки коронавируса на одном из крупнейших оптовых рынков. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник данные Госсовета КНР.

"В настоящее время в Пекине всего один уличный комитет признан зоной высокого уровня эпидемиологической угрозы. В 22 (из 152) уличных комитетах уровень эпидемиологической угрозы скорректирован до среднего", - говорится в заявлении. Единственная зона с высоким уровнем эпидемиологической угрозы как в Пекине, так и Китае в целом, - это уличный комитет Хуасян, расположенный в районе Фэнтай на юге города.

На фоне улучшения эпидемической ситуации 6 июня власти Пекина понизили уровень реагирования на угрозу общественному здравоохранению со второго до третьего (из четырех). Однако 11 июня, после 56 дней отсутствия новых случаев заболевания, в столице КНР был выявлен один инфицированный. 12 июня было зафиксировано еще два случая, в понедельник количество пациентов с положительным тестом на коронавирус в пекинских медучреждениях достигло 79, из которых двое - в тяжелом состоянии, один - в критическом.

Вспышка коронавируса была выявлена на крупнейшем пекинском оптовом рынке "Синьфади" в районе Фэнтай на юге Пекина, большинство заразившихся - работники торговых точек, а также лица, находившиеся с ними в тесном контакте. В субботу рынок "Синьфади" был временно закрыт, несколько рынков и коммерческих объектов, в частности на западе Пекина, также приостановили работу, поскольку они оказались в зоне повышенного риска. В понедельник местные власти ввели режим военного времени во всех жилых комплексах Пекина, все пропускные пункты города вновь осуществляют круглосуточный контроль, восстановлена процедура измерения температуры тела, усилены меры дезинфекции в общественных местах, временно приостановлено проведение культурных и спортивных мероприятий. В борьбе с распространением заболевания задействовано более 100 тыс. человек.

Администрация города распорядилась проверить на коронавирус сотрудников "Синьфади", число которых достигает около 10 тыс. человек, а также всех, кто посещал рынок после 30 мая, и жителей близлежащих жилых комплексов. В общей сложности планируется провести порядка 200 тыс. тестов на коронавирус.

За все время пандемии в городе было зарегистрировано 673 заразившихся, из них 584 выздоровели, девять умерли.