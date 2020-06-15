ВОЗ изучает ситуацию с возможным обнаружением в Китае следов коронавируса в лососе

ЖЕНЕВА, 15 июня. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) занимается изучением ситуации с возможным обнаружением следов коронавируса на лососе или упаковке с этой рыбой. Об этом заявил в понедельник на брифинге директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

"Мы знаем, что вирус передается от человека к человеку, - сказал он. - Мы также видим, что может быть преодолен барьер передачи от животного к человеку". "Проводились определенные исследования о выживании вируса на упаковках, и различных поверхностях, хотя здесь нужно больше данных", - добавил Райан. "На данный момент это (что следы коронавируса были обнаружены на лососе или упаковке с этой рыбой - прим. ТАСС) является гипотезой, - подчеркнул эксперт. - И нам нужно более детально ознакомиться с тем, что произошло в данной конкретной ситуации".

В субботу пекинская газета "Бэйцзин жибао" сообщила, что супермаркеты и универмаги китайской столицы прекратили продажи лосося после обнаружения следов заражения коронавирусом нового типа в отделе морепродуктов главного оптового рынка Пекина "Синьфади".