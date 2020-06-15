КАЛИНИНГРАД, 15 июня. /ТАСС/. Общественный транспорт в Калининграде возвращается к штатному режиму работы в связи с постепенным снятием ограничений, введенных в области в связи с пандемией. Перевозчики приступают к работе с 06:00 до 00:00, сообщила пресс-служба администрации города.

"В связи с частичным снятием ограничений по предотвращению распространения в Калининградской области новой коронавирусной инфекции, предприятия-перевозчики возобновляют работу в соответствии с муниципальными контрактами. <...> Работа общественного транспорта определена с 6:00 до 24:00", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что к 24:00 автобусы должны находиться в парке предприятия. В связи с резким уменьшением пассажиропотока после 20 часов, количество находящихся на линиях транспортных средств будет сокращаться.

В конце марта, после введения из-за пандемии нерабочих дней, стандартное количество автобусов, трамваев и троллейбусов, входивших на маршруты в городе, сохранялось в периоды с 6:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00, чтобы обеспечить доставку на работу и домой тех, чье присутствие на местах было необходимо, несмотря на режим самоизоляции. В другие часы количество транспорта на линиях сокращалось до 30% от обычного. С постепенным снятием ограничений количество транспорта на маршрутах наращивалось. Сейчас оно вернулось к стандартному, уточнили в пресс-службе.

Снятие ограничений

С 7 июня в области снят запрет на работу библиотек (за исключением читальных залов), проведение индивидуальных и самостоятельных спортивных тренировок и занятий в учреждениях спортивной подготовки для детей и взрослых, физкультурно-оздоровительных комплексах, фитнес-центрах, спортивных клубах, секциях. Разрешено возобновить работу баням и душевым, саунам (кроме использования бассейнов и купелей), соляриям, салонам для снижения веса и похудения, массажным салонам.

Отменено обязательное ношение масок на улицах при сохранении масочного режима в общественном транспорте, магазинах и учреждениях. В полноценном режиме начали работу торговые центры и магазины, не имеющие отдельного входа.

С 8 июня разрешено размещение жителей области в домах отдыха, пансионатах и гостиницах, расположенных в прибрежной зоне. Для них открылись променады и пляжи в курортных городах на побережье Балтики.

Отмена мероприятий

С учетом ситуации в области до особого распоряжения продлен запрет на проведение деловых, спортивных, культурных, развлекательных, публичных и иных массовых мероприятий. Сохраняется обязательный двухнедельный режим самоизоляции для прилетевших в область из других субъектов РФ, а также граждан старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания. Детские сады в области до 1 июля продолжат работать в режиме дежурных групп.

По информации регионального оперативного штаба, с начала пандемии в области выявлены 2 112 случаев заражения новым коронавирусом, в том числе 40 за прошедшие сутки. Вылечились и выписаны из больниц 986 пациентов, умерли 34 человека. Остаются под медицинским наблюдением 4 863 человека, в том числе 86 в условиях обсерватора.