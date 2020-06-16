Около 37 тыс. россиян вернулись на родину за 2,5 месяца вывозными рейсами

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Вывозными рейсами в Россию с апреля вернулись около 37 тыс. граждан страны. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE".

"Мы продолжаем вывозную эпопею. В принципе, можно сказать, что задачи, которые стояли на начало апреля, так или иначе в большинстве своем выполнены. Только за последнюю неделю 3,5 тыс. человек вернулись. Всего с начала работы алгоритма вывезено нашими российскими бортами 32 тыс. человек. Плюс еще порядка 5 тыс. вывезены зарубежными бортами. Соответственно, практически 37 тыс. человек за апрель, май, начало июня вернулись", - сказала она.

Захарова также рассказала о работе схемы соединения вывозных рейсов с регулярными, которые возобновлены в зарубежных странах. "Если нет прямого сообщения с Россией, то гражданин, который находится в той или иной стране, может обратиться в наше посольство, зарегистрировавшись на портале госуслуг. Наше посольство в той стране, где он находится, где нет регулярного или прямого сообщения с Россией, окажет ему помощь <...> через соединение вот этих регулярных рейсов местной страны с нашими вывозными в каких-то вторых или третьих странах",- пояснила она.

Она указала, что россиянам таким образом помогают добраться до вывозных рейсов из Австралии, Новой Зеландии, Канады, Сингапура, с Филиппин, из Ирландии, Китая, включая Тайвань. С помощью этой схемы в Россию вернулись 150 человек, сообщила Захарова.

Дипломат добавила, что Москва пока остается основным хабом, однако ведется работа над созданием еще нескольких центров [для осуществления перевозок].

С 27 марта Россия полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой.