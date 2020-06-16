Число заразившихся коронавирусом в Мексике превысило 150 тыс.

ТАСС, 16 июня. Мексиканские специалисты за минувшие сутки зарегистрировали 3 427 случаев заражения новым коронавирусом, их общее число превысило 150 тыс. с начала эпидемии. Такие данные обнародовал в понедельник на пресс-конференции заместитель министра здравоохранения республики Уго Лопес-Гателль.

"С 28 февраля наличие вызываемого коронавирусом заболевания было подтверждено у 150 264 человек", - сказал он. Трансляция выступления замминистра велась на сайте ведомства. За последние 24 часа умерли 439 инфицированных, общее число летальных исходов среди заразившихся достигло 17 580.

Уровень заболеваемости в Мексике остается высоким, однако глава государства Андрес Мануэль Лопес Обрадор в воскресенье заявил, что страна выходит из самого сложного этапа эпидемии. С 15 июня уровень эпидемической угрозы в половине регионов понижен с максимального до высокого, что предполагает частичное возобновление некоторых видов деятельности.

С 1 июня в Мексике после двухмесячного карантина вновь начали работать предприятия в сферах строительства, производства транспортных средств, добычи и переработки полезных ископаемых. Лопес Обрадор 11 июня призвал соотечественников выходить из самоизоляции, соблюдая меры предосторожности.