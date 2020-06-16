В Якутии в национальном празднике Ысыах примут участие онлайн около 1,5 тыс. человек

ЯКУТСК, 16 июня. /ТАСС/. Республиканский национальный праздник Якутии Ысыах, который запланирован в этом году в формате онлайн из-за пандемии коронавируса, насчитывает около 1,5 тыс. участников. Об этом сообщил ТАСС во вторник первый заместитель министра культуры и духовного развития Якутии Владислав Левочкин.

"За неделю до празднования мы насчитывали около 1,5 тыс. участников объявленных конкурсов. Поэтому уверены, что масштаб празднования будет выдержан", - сказал Левочкин.

Так, из-за пандемии коронавируса на данный момент разработана программа проведения праздника в формате онлайн. Запланированы онлайн-шествие в национальных костюмах, конкурс песен, а также фотоконкурсы национальной посуды, убранства и украшений. Помимо этого, в дистанционном формате пройдут конкурсы национальной одежды и танцевальных коллективов, семейных музыкальных ансамблей, конкурс запевал осуохай (круговой танец, сопровождаемый хоровым пением - импровизацией участников).

"Кроме того, пройдут мастер-классы, которые, наверняка, захочет увидеть каждый. Например, по изготовлению украшений, выплавке ножа или приготовлению кумыса", - добавил Левочкин.

Во время празднования Ысыаха особое значение имеют церемонии благословения (алгыс) и встречи солнца. Встреча солнца состоится в ночь с 20 на 21 июня и будет сопровождаться обрядом алгыс, прямую трансляцию будут передавать по радиоэфиру и в социальных сетях. Церемонию благословения можно будет увидеть на региональном телеканале.

Праздник Ысыах (дословно переводится как "изобилие") связан с культом солнечных божеств, с религиозным культом плодородия. Это самый главный праздник в Якутии, традиционно его отмечают в день летнего солнцестояния - 21 июня.