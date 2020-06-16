В Анадыре открылись отели, фитнес-центры и летние веранды

ТАСС, 16 июня. Большинство учреждений возобновили работу в Анадыре после снятия ограничительных мер, введенных в связи с угрозой распространения коронавируса, написал на своей странице в Instagram губернатор Чукотки Роман Копин во вторник.

Режим полной самоизоляции региона был введен на Чукотке 2 апреля, однако с 15 июня власти округа начали постепенно снимать ограничения, так как на сегодня число пациентов с коронавирусом на полуострове - одно из самых низких в макрорегионе.

"Эпидобстановка в Анадыре позволила снять часть ограничений - открылись стоматологические кабинеты не только для экстренных случаев, возобновили работу фитнес-центры и тренажерные залы, но при условии соблюдения мер профилактики. Возобновили прием постояльцев гостиницы, хостелы и отели, но также при условии соблюдения гигиенических рекомендаций. Предприятия общественного питания возвращаются к работе не только навынос и доставку, но и вне помещений. Например, при условии организации летней веранды", - написал Копин.

Отмечается, что ограничительные меры ослаблены и в поселках Провидения и Эгвекинот. Однако, эпидситуация в городе Певеке, поселках Угольных Копях и Лаврентии продолжает оставаться сложной, поэтому там по-прежнему действует режим полной самоизоляции.

В настоящий момент в Чукотском АО 129 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, выздоровели 88 человек. Тестами охвачено 26% жителей, охват тестированием в округе один из самых высоких в России.