Эксперт: в Пекине в ближайшем будущем могут произойти несколько вспышек коронавируса

ПЕКИН, 16 июня. /ТАСС/. Власти столицы КНР могут в ближайшем будущем столкнуться с новыми проблемами из-за существующей опасности возникновения серии новых вспышек коронавируса. Такую точку зрения высказал глава отдела вирусологии больницы "Хуашань" при Фуданьском университете (Шанхай) Чжан Вэньхун, слова которого приводит во вторник китайская газета The Global Times .

"После недавней вспышки коронавируса [на оптовом рынке "Синьфади" в Пекине] мы узнали как обнадеживающую, так и плохую информацию, - рассказал он. - Плохие новости - рынок, где была обнаружена инфекция, поддерживает огромное количество торговых контактов. Это означает, что в будущем нельзя исключать опасности возникновения дополнительных вспышек заболевания".

В то же время эксперт полагает, что, даже несмотря на большие риски, в долгосрочной перспективе китайские власти смогут добиться нормализации эпидемиологической ситуации в столице и "поддерживать по всей стране минимальный уровень заражения, близкий к нулю". "Не стоит прибегать к чрезмерно жестким мерам, прекращать экономическую деятельность и полностью замораживать общественную жизнь", - подчеркнул он.

По словам Чжан Вэньхуна, правительство Китая уже создало достаточно эффективный механизм по ликвидации очагов заражения и способно подавлять вспышки вируса еще на начальной стадии. Эксперт подчеркнул, что коммерческие и общественные организации КНР, как и обычные граждане, должны продолжать следовать распоряжениям высшего руководства и сохранять максимальную бдительность (носить защитные маски, использовать дезинфицирующие средства и прочее - прим. ТАСС).

Вспышка коронавируса на крупнейшем пекинском оптовом рынке "Синьфади" в южном районе Фэнтай была выявлена на прошлой неделе. Большинство заразившихся - работники торговых точек, их родственники и близкие. Власти столицы были вынуждены временно закрыть несколько важных коммерческих объектов, в том числе на западе города, поскольку они оказались в зоне повышенного риска. Накануне администрация Пекина ввела усиленные меры контроля во всех жилых комплексах города, которых насчитывается более 7 тыс.

Согласно статистике, в медицинских учреждениях столицы КНР находятся 107 лиц с заболеванием, вызванным коронавирусной инфекцией. За все время пандемии в городе зарегистрированы 700 заразившихся, из них 584 выздоровели, девять умерли.