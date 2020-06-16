Эксперт: хостелам на Юге РФ будет сложно работать по новым требованиям Роспотребнадзора

СОЧИ, 16 июня. /ТАСС/. Требования Роспотребнадзора для работы отелей и гостиниц не позволят открыться хостелам и являются наиболее актуальными для санаториев, где сохранилась практика "подселения". Об этом сообщила ТАСС председатель правления Ассоциация отельеров АМОС, которая объединяет отельеров Сочи и Краснодарского края, Валентина Богданова.

11 июня в ходе заседания оперативного штаба губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о том, что с 12 июня в регионе смогут возобновить свою работу небольшие гостиницы до 50 номеров. Роспотребнадзором были опубликованы рекомендации для администраций гостиниц, согласно которым заселять в один номер людей, которые не контактируют в обычной жизни друг с другом, не стоит. Позднее в ведомстве пояснили, что туристы, которые приехали на отдых вместе, не должны будут при заселении в отель предъявлять свидетельство о браке, так как мера носит рекомендательный характер.

"На самом деле, ничего нового и удивительного в этих уточнениях нет, и, если это не выльется в тотальный контроль со стороны Роспотребнадзора, и в штрафы за то, что отель, к примеру, заселил в одном номере двух подруг, прилетевших вместе на отдых, то в принципе, и не вызовет для отелей больших сложностей. Любой эксперт знает, что правила "подселения" в номер отеля незнакомого человека в современных отелях в принципе не существует. Этой практики в отелях нет уже более 10 лет, за исключением, конечно, хостелов, работу которых запретили одним абзацем. Там весь бизнес строится на том, что чужие люди осознанно делят небольшую жилплощадь, получая очень комфортную цену проживания", - сказала Богданова.

По ее словам, несмотря на то, что практика "подселения" уже не используется в отелях и гостиницах, в санаториях это возможно до сих пор. Это объясняется тем, что здравницы продают не номер, а место в номере. "Поэтому данное уточнение было бы гораздо более подходящим для санаториев", - отметила эксперт.

Расходы увеличатся

Богданова рассказала, что выполнение рекомендаций Роспотребнадзора приведет к дополнительным затратам гостиниц. "По подсчетам, отель 4 звезды на 150 номеров должен понести затраты порядка 9-10 млн рублей, прежде чем приступить к работе и начать зарабатывать. Конечно же, малые средства размещения понесут затраты значительно ниже, но у них и совершенно другие доходы, поэтому затраты для них будут также очень высоки", - сказала она.

При этом важно отметить, что большая часть средств размещения туристов во время пандемии "существовала в долг", и дополнительные траты могут стать для них непосильными. Из-за этого многие отели и гостиницы не станут открываться, несмотря на послабление режима карантина, и займут выжидательную позицию. Это позволит им оценить эффективность работы во время пандемии на примере тех, кто все же принял решение открыться, добавила Богданова.

Ситуация с турпотоком

Ко всему прочему, эксперт рассказала, что большого туристического потока в ближайшее время не ожидается. Во многом туристы отказываются от поездок из-за строгих требований Роспотребнадзора, согласно которым приезжим необходимо предоставлять справку об отсутствии коронавирусной инфекции за два дня до заезда и справку об эпидокружении. Не только небольшой срок, за который необходимо получить эти справки, но и их высокая цена, которая только увеличивает стоимость путевок, также приводят к массовым отменам уже оплаченного ранее отдыха.

"Пока изо всех источников, которым доверяет гость, он не услышит: "приезжайте, дорогие наши, справки больше не нужны, обсерватор вам не грозит", - народ вряд ли ринется в Сочи, какими бы подготовленными к приему гостей ни были отели", - заключила Богданова.

Всего в Сочи около 1,6 тыс. небольших средств размещения туристов до 50 номеров. Из них на сегодняшний день открылись 24 такие гостиницы, которые прежде всего предназначены для размещения жителей края и других регионов, прибывающих в Сочи на краткосрочный отдых или в командировку. Требования к ним менее жесткие, чем к санаториям, где люди находятся длительно в условиях замкнутого коллектива.