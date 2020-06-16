Число заразившихся коронавирусом в России возросло на 8 248

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 8 248, всего в России на данный момент 545 458 заразившихся. Об этом сообщили журналистам во вторник в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Согласно данным, суточный рост составил 1,5% против 1,6% днем ранее. Новые 1 416 случаев выявлены в Москве, 694 - в Московской области, 319 - в Иркутской области, 234 - в Санкт-Петербурге и 231 - в Свердловской области. Симптомов нет у 2 580 (35,8%) новых заразившихся. В настоящее время болеют 243 868 человек в РФ.

Число выписанных за сутки пациентов, у которых диагностировали коронавирус, составило 9 767 человек, общее число выздоровевших достигло 294 306 человек, сообщили в оперштабе.

Общее число выздоровевших составило 54% от общего числа случаев коронавируса в РФ. За сутки выписаны 2 874 человека в Москве, 918 - в Московской области, 234 - в Свердловской области, 232 - в Санкт-Петербурге и 209 - в Мордовии.

Число летальных исходов из-за коронавируса за сутки составило в России 193, всего от инфекции умерли 7 284 человека. Согласно данным штаба, общее число умерших составляет 1,3% от всех заразившихся в России.

За последние сутки умерли 54 человека в Санкт-Петербурге, 52 - в Москве, 12 - в Московской области, 10 - в Пермском крае, девять - в Дагестане, по четыре в Тульской, Ростовской и Свердловской областях.