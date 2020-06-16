В Москве после коронавируса выздоровели еще 2 874 человека

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Общее число выздоровевших после коронавируса в Москве выросло на 2 874 и достигло 126 114, таким образом, выздоровели уже более 60% всех заразившихся. Об этом сообщила во вторник заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 2 874 пациентов. Общее число выздоровевших достигло 126 114 - это более 60% от всех случаев заболевания", - сказала заммэра.

Ракова уточнила, что за сутки в столице коронавирус подтвержден у 1 416 человек, всего в Москве было зафиксировано 208 680 случаев заражения. При этом 39,6% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 34,5% - от 46 до 65 лет, 11,8% - от 66 до 79 лет, еще 6% - старше 80 лет. Также 8,1% среди заболевших - дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица, уже находятся под медицинским наблюдением.

С 27 мая в столице можно пройти тестирование на антитела к коронавирусной инфекции. По данным Раковой, уже более 165 тыс. москвичей сдали эти анализы. По информации последних двух недель, иммунитет формируется у 17,4% населения.

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