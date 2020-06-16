Минпросвещения: школам России не хватает молодых педагогов с компетенциями в сфере IT

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Российским школам не хватает молодых и увлеченных педагогов, которые обладают компетенциями в сфере информационных технологий, заявил замминистра просвещения РФ Виктор Басюк на совещании по вопросу об итогах волонтерской работы в педагогических вузах.

Басюк напомнил, что по инициативе президента РФ Владимира Путина были внесены поправки в закон "Об образовании", которые дают возможность студентам старших курсов, учащимся по специальностям и направлениям подготовки "Образование и педагогические науки", преподавать в школах.

"Сегодня мы готовим порядок, который будет определять правила работы студентов в общеобразовательных организациях. Мы на самом деле очень ждем [студентов] в школе, потому что нашим образовательным организациям сегодня очень не хватает молодых увлеченных педагогов, которые обладают самыми современными знаниями и компетенциями, особенно в сфере информационных и цифровых технологий", - сказал Басюк.

Кроме того, Басюк сообщил об инициативе Министра просвещения РФ по созданию пула базовых школ при педагогических вузах.

"Это школы с сильным качеством образования, где ребята будут в дальнейшем получать профессиональные навыки и умения", - отметил Басюк.