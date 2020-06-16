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Пандемия коронавируса нового типа

Белгородские власти разрешили выход на рабочие места жителям региона старше 65 лет

В регионе выявлено 3 514 случаев заражения коронавирусной инфекцией, за все время 2 008 человек выздоровели

ТАСС, 16 июня. Власти Белгородской области сняли запрет на работу в привычном очном формате для жителей региона старше 65 лет, введенный ранее из-за пандемии коронавируса. Об этом во вторник на своих страницах в соцсетях сообщил губернатор области Евгений Савченко.

"Мы снимаем ранее принятое ограничение допуска на рабочие места граждан в возрасте 65 плюс", - написал Савченко.

Кроме того, с 13 июня в регионе уже возобновили работу массажные и косметологические салоны, в выходные дни - ярмарки и непродовольственные магазины, торговые центры. Также разрешены тренировки спортивных команд, проведение соревнований без присутствия зрителей.

Ко вторнику в Белгородской области выявили 3 514 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 72 из них за последние сутки. За все время 2 008 человек выздоровели, 39 пациентов умерли.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 8 млн человек, более 430 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 545 458 случаев заражения, выздоровели 294 306 человек, умерли 7 284. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Савченко, Евгений СтепановичРоссияБелгородская областьПандемия коронавируса нового типа
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