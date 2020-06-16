Прокуроры будут реагировать на все нарушения при голосовании по поправке к Конституции РФ

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Ни одно нарушение во время голосования по закону о поправке к Конституции РФ не останется без внимания прокуратуры. Об этом сообщил во вторник первый заместитель генерального прокурора Александр Буксман.

"Все нарушения будут иметь прокурорское внимание и решение", - сказал он на заседании комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству.

Буксман отметил, что Генпрокуратура находится в каждодневном контакте с ЦИК. Он добавил, что к голосованию 1 июля издан специальный документ, который направлен на места. "Я думаю, что как всегда серьезных нарушений не будет", - сказал Буксман.