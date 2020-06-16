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Пандемия коронавируса нового типа

Сотни человек помещены в карантин в Берлине после новой вспышки коронавируса

Решение о карантине было принято городскими властями после того, как инфекция была выявлена у 57 жителей одного квартала

БЕРЛИН, 16 июня. /ТАСС/. Жители 369 домохозяйств в берлинском районе Нойкёльн помещены в карантин из-за вспышки COVID-19. Об этом сообщил во вторник на своем сайте портал Spiegel Online со ссылкой на представителя департамента здравоохранения столицы Фалько Лике.

Решение о карантине было принято городскими властями после того, как коронавирус был выявлен у 57 жителей одного квартала. В целях предосторожности под медицинское наблюдение решено взять всех, кто проживал с ними под одной крышей. Власти полагают, что в каждой квартире проживало до 10 человек, но точными данными пока не располагают. Проведено 256 тестирований на коронавирус, результат будет известен в ближайшие дни.

В ФРГ коронавирусом заразились 186,8 тыс. человек, выздоровели 173,1 тыс. Умерли от последствий 8,8 тыс.

В Берлине до сих пор было зафиксировано 7,3 тыс. случаев заражения и 208 летальных исходов.

Теги
ГерманияПандемия коронавируса нового типа
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