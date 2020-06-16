Глава СПЧ не считает нарушением прав человека введение пропускного режима в Москве

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Введение пропускного режима в Москве было обосновано с точки зрения закона, у Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) отсутствуют претензии к пропускной системе перемещений по городу. Об этом председатель Совета Валерий Фадеев сообщил во вторник в эфире радиостанции " Говорит Москва ".

"Выписывание пропусков для перемещения по Москве - я тоже не вижу нарушение прав человека, потому что это экстраординарная ситуация. И хотя это была не чрезвычайная ситуация, но закон позволяет вводить такие ограничительные меры, когда санитарный врач региона принимает такое решение, а санитарный врач Москвы принял такое решение", - сказал Фадеев. Он добавил, что с точки зрения закона "здесь все нормально", СПЧ претензий к вводу такого режима не имеет.

Вместе с тем глава Совета обратил внимание на работу сервиса "Социальный мониторинг", с помощью которого в Москве контролируется соблюдение режима изоляции теми, кто заразился коронавирусом и живет с инфицированными. "Что касается "Социального мониторинга", конечно, там было очень много ошибок, все это знают и в социальных сетях это обсуждают. Моя позиция была несложной. Если ошибок так много, ну давайте мы попробуем или изменить работу "Социального мониторинга" или штрафы отменить", - подчеркнул Фадеев.

О ситуации с коронавирусом

В Москве из-за ситуации с коронавирусом с 5 марта ввели режим повышенной готовности, с 29 марта - режим самоизоляции. В результате были закрыты многие магазины, кафе, спортзалы и другие объекты, стали недоступны для прогулок парки. С 15 апреля в столице из-за распространения коронавируса действовала пропускная система для перемещения на личном и общественном транспорте.

С середины мая власти начали смягчать ограничения в связи с улучшением эпидемической ситуации. Постепенно были открыты промпредприятия и стройки, МФЦ, объекты сфер услуг и торговли. Согласно указу мэра столицы, с 9 июня отменены режимы самоизоляции и пропусков, но остались в силе меры предосторожности, подразумевающие ношение масок и перчаток в общественных местах, а также соблюдение социальной дистанции. Предприятия различных сфер жизни города возобновляют деятельность в три этапа с интервалом в семь дней.