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Пандемия коронавируса нового типа
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Мурашко: говорить о полном отсутствии симптомов при заражении коронавирусном нельзя

Глава Минздрава пояснил, что симптомы могут не совпадать с респираторными заболеваниями

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Бессимптомного заражения коронавирусной инфекцией не бывает, но симптомы могут не совпадать с респираторными заболеваниями. Об этом во вторник сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире программы "Док Ток" на Первом канале.

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"Под симптомами чаще всего понимают клинику, напоминающую острые респираторные заболевания, поражение легких. Но мы видим, что при коронавирусе бывает и несколько другого рода симптоматика. В частности, это связано с повышением свертываемости крови и появлением тромбов, в том числе у пациентов скомпрометированных, имеющих хронические заболевания. Поэтому нельзя говорить о совсем бессимптомном течении", - сказал Мурашко.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 8 млн человек, более 430 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 545 458 случаев заражения, выздоровели 294 306 человек, умерли 7 284. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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